LIVE SailGP Dubai 2024 in DIRETTA | inizia gara-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.29 Ancora un buon avvio per Tita, ma il migliore è il timoniere australiano Tom Slingsby che sulla destra trova spazio e si porta in prima posizione.12.28 SI PARTE!12.27 Due minuti al via dell’ultima regata.12.24 Le imbarcazioni sono in movimento per raggiungere la zona di partenza in vista dell’inizio di-3.12.21 L’Italia è stata declassata in undicesima posizione nell’ultima regata disputata. Da capire il motivo per cui gli azzurri hanno dovuto cedere la decima piazza al Brasile.12.18 Dopo due regate, la Nuova Zelanda è prima nella classifica totale con 17 punti, braccata da Germania, Svizzera, Australia e Stati Uniti tutte appaiate con tre lunghezze di distacco dai kiwi. Italia che occupa la decima posizione della graduatoria.12.15 Arriva ora l’imbarcazione timonata da Ruggero Tita: l’Italia chiude nuovamente in decima posizione, andando a un passo dal riprendere Gran Bretagna e Danimarca.