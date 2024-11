LIVE – Sail GP 2024 25 prima giornata Dubai | Italia al via con Ruggero Tita DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Alle 11:00 di oggi, sabato 23 novembre inizierà latappa delGP, il circuito della vela dedicato ai catamarani F50. Al via ac’è anche una squadra tuttana, la Red Bull ItalyGP Team, che ha forti legami con Luna Rossa, reduce dall’eliminazione in Louis Vuitton Cup: il CEO è il timoniere di Prada Pirelli James Spithill e al timone c’è il bi-campione olimpico (anche lui nel team di Patrizio Bertelli). Oltre alle dieci squadre partecipanti all’ultima edizione (Australia, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, USA, Spagna, Nuova Zelanda), tra le novità c’è anche il Brasile. Al via, al timone, ci sono grandissimi nomi: Tom Slingsby, Giles Scott, Dylan Fletcher, Pete Burling, Erik Heil. E naturalmente il nostroche nel Nacra 17, con Caterina Banti, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere.