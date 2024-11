LIVE – Italia-Nuova Zelanda 0-0 | Autumn Nations Series 2024 rugby maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il terzo ed ultimo turno delle Vittoria Assicurazionidi. Gli azzurri, reduci dal successo in rimonta contro la Georgia, tornano in campo per fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita. Coach Gonzalo Quesada può contaremente su Ange Capuozzo (al rientro dopo il colpo alla testa che gli ha fatto giocare solo 7 minuti contro l’Argentina e saltare la Georgia), ma servirà una grande prestazione di squadra per mettere in difficoltà gli All Blacks, attualmente terzi nel ranking mondiale dopo la sconfitta di misura incassata una settimana fa a Parigi contro la Francia. Sì preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.10 di sabato 23 novembre all’Allianz Stadium di Torino.