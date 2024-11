LIVE Inter-Cesena Primavera | cronaca e risultato in diretta

Leggi su Inter-news.it

L’scende in campo per la dodicesima giornata del campionato contro il, segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Konami Youth Development Centre.(ore 13) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP12.35 Tra poco meno di mezz’ora inizia. La partita è valida per la dodicesima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali del match., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Calligaris; Aidoo, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Zarate Hidalgo, Zanchetta, Venturini; Zouin, Lavelli, De Pieri.A disposizione: Taho, Zamarian, Cocchi, Maye, Quieto, Spinacce, Kangasniemi, Della Mora, Tigani, Romano, Cerpelletti.Allenatore: Zanchetta: Veliaj; Valentini, Ghinelli, Castorri, Perini, Coveri, Domeniconi, Pitti, Manetti, Zamagni, Dolce.