Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Sainz tallona Hamilton in Q2, grande equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.44 Adesso una lunga pausa, perché la pista è veramente invasa dai detriti della Williams distrutta.7.43chiude la Q2 davanti a tutti con 0.144 su, 0.312 su Russell, 0.312 sul sorprendente Gasly, 0.449 su Leclerc, 0.457 su Piastri, 0.518 su Verstappen. Solo 9° Norris a 0.532: ha rischiato.7.42 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Ocon, Magnussen, Zhou, Colapinto e Lawson.7.41 INCIDENTE PER LA WILLIAMS! Colapinto va a sbattere contro il muro alla curva 16. Il pilota sta bene. Finisce così la Q2.7.41sale in seconda piazza a 0.144 da.7.40 1’32?567, tempo folle di. Russell a 0.212.7.40 Si migliorano tutti, ma non Leclerc al primo intermedio.7.38 Le prestazioni della Ferrari a Lasnon sono finora quelle attese.