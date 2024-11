Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: Sainz beffato da Russell, ma le McLaren arrancano

LA GRIGLIA DI PARTENZA8.31 Domani puntate la sveglia, amici di OA Sport: la gara inizierà alle 7.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.8.30 Da segnalare l'impressionante salto di qualità compiuto dalla Alpine da quando è arrivato Flavio Briatore. Il terzo posto di Gasly è eclatante.8.29 Per Verstappen va benissimo il quinto posto: si trova comunque davanti a Norris, l'unica cosa che gli interessa per provare a vincere il Mondiale piloti già domani.8.28 La classifica della Q3:1 GeorgeMercedes1:32.3122 CarlosFerrari +0.0983 Pierre Gasly Alpine +0.3524 Charles Leclerc Ferrari +0.4715 Max Verstappen Red Bull Racing +0.4856 Lando Norris+0.6967 Yuki Tsunoda RB +0.7178 Oscar Piastri+0.