Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: duello Ferrari-Mercedes, gara imprevedibile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP di Lasin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualificheBuongiorno e bentrovati alladel GP di Las, terzultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino nel deserto del Nevada le emozioni non mancheranno. Piloti e team dovranno considerare le basse temperature, dal momento che si correrà in notturna e le gomme non saranno nella situazione ideale.Bisognerà prestare attenzione al fenomeno del graining e la gestione delle mescole, in questo senso, sarà determinante. Il tutto andrà inquadrato in un contesto che potrebbe cambiare anche in conseguenza di una Safety Car, che come accaduto nel 2023 venne incontro alle esigenze dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e a discapito del monegasco Charles Leclerc ().