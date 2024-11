Veneziatoday.it - Lite per un debito, ventenne ferito all'ospedale: fermato l'aggressore

Leggi su Veneziatoday.it

La violenza non si ferma. Dopo il pestaggio e la rapina di giovedì notte a due operai nel sottopasso di via Dante, in stazione a Mestre, venerdì sera un ragazzo di vent'anni friulano ha chiamato i carabinieri del 112 verso le 22.30 dicendo di essere stato accoltellato. I militari della.