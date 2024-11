Europa.today.it - Lino Guanciale, l'attacco (inaspettato) a Scamarcio: "La dimostrazione che il patriarcato non è finito"

Continua a far parlare l'intervista rilasciata da Riccardoa Belve. A suscitare polemiche le parole pronunciate dall'attore in merito al rapporto tra sessi. "In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli", aveva dichiarato in passato.