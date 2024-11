Tg24.sky.it - L’influencer Alessandro Basciano esce dal carcere, revocata l'ordinanza

Il gip di Milano ha revocato l’che aveva portato in, l'influencer denunciato per stalking dalla ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni. La notizia è stata comunicata dal legale dell'uomo, l'avvocato Leonardo D'Erasmo, che lo attende all'esterno deldi San Vittore a Milano, dove questa mattina è stato interrogato dalla gip Anna Magelli.