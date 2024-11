Calcionews24.com - Ligue 1, il PSG non si vuole fermare: altra vittoria per Luis Enrique, è la quinta di fila

Leggi su Calcionews24.com

Il PSG vince e lo fa in grande stile contro il Tolosa. Per i parigini è il quinto successo diin campionato Il Paris Saint-Germain batte il Tolosa e mette a referto laconsecutiva in campionato, tenendo il passo del Monaco che oggi è riuscito a portare a casa tre punti con .