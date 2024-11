Quotidiano.net - Lievi rincari per panettone, ma a Natale sarà caro-torrone

assestamenti al rialzo per i prezzi di panettoni e pandori tradizionali, ma la crisi internazionale del cacao fa schizzare alle stelle i listini di torroni e dolci natalizi al cioccolato. Lo afferma il Codacons, che con l'arrivo nei supermercati dei prodotti legati alha realizzato il consueto studio per capire quale spesa dovranno affrontare quest'anno gli italiani. "Per pandori e panettoni industriali classici il prezzo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro, che sale fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma; per quelli a marchio del supermercato i listini oscillano tra i 3,50 e i 5 euro. Sensibilmente più costosi i panettoni artigianali, i cui prezzi medi vanno da 30 a 35 euro, ma arrivano anche a 60 euro se firmati da chef famosi. - spiega l'associazione - Rispetto allo scorso anno i listini di pandori e panettoni industriali risultano in leggera crescita di circa il +4%, ma il discorso cambia se si analizzano i prezzi dei dolci natalizi al cioccolato: se per pandori e panettoni nella loro variante al cioccolato (glassati, con creme al cacao, ecc.