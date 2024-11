Agrigentonotizie.it - L'erosione costiera rischia di inghiottire il Caos: posa di pietrame per salvare spiaggia e strada statale

Leggi su Agrigentonotizie.it

Dureranno per almeno altri 100 giorni gli interventi per la protezione, dall', del versante. Lavori che servono non soltanto ala costa Empedoclina, ma anche lae l'agglomerato urbano. La Capitaneria di porto ha concesso la proroga dell'ordinanza di.