Sbircialanotizia.it - Lega vuole in Commissione covid il medico sospeso nel 2022, si accende la polemica

Leggi su Sbircialanotizia.it

Fajese, noto per le sue esternazioni critiche sui vaccini, nel mirino di Burioni: "Dracula all'Avis". Cartabellotta risponde a Borghi: "Governatori informati della scelta di un no-vax?" Lain, in qualità di consulente, il prof. Giovanni Frajese,noto per le sue esternazioni estremamente critiche sui vaccinidall'Ordine .