L’E-Work cerca l’impresa | È dura ma daremo tutto

Le campionesse d’Italia arrivano al PalaBubani. L’E-ospiterà domani alle 18 l’Umana Venezia, vincitrice dell’ultimo scudetto e candidata al bis dopo aver vinto lo scontro diretto in casa di Schio, l’unica in grado di poterla far scendere dal trono. Le faentine affrontano questa difficile sfida dopo due settimane di pausa forzata tra impegni delle nazionali e il turno di riposo in campionato e dunque qualche incognita sul rientro in campo non manca, considerando che non giocano dal 2 novembre (sconfitta casalinga con Sesto San Giovanni) e che davanti troveranno una vera e propria corazzata costruita per farsi valere in Italia e in Eurolega. Sarà della partita anche Roumy, ritornata ad allenarsi da giovedì scorso, che da una decina di giorni convive con un problema ad un piede giudicato non grave ma che non le permette di essere al meglio.