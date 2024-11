Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 23 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232024. Ariete Luna dal Leone passa alla Vergine, dalla passione al lavoro, ottima per le questioni finanziarie - professionali - redditi dal patrimonio familiare. Una nuova esplorazione nel campo del successo può iniziare proprio sotto questa Luna in cambiamento di fase, ultimo quarto è un influsso anche faticoso,che però conduce a conclusioni soddisfacenti. Mercurio vi dà pure un modo simpatico e autoironico di trattare con gli altri, protegge i viaggi, ravviva il dialogo in amore. Toro Siete voi, in quanto rappresentanti astrali delle banche, i veri testimoni del nostro tempo, come diceva il Toro, Gianni Minà.