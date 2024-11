Romatoday.it - Lazio Women-Sampdoria 0-0: pareggio senza gol a Formello, Piemonte espulsa

Leggi su Romatoday.it

Lapareggia per zero a zero contro la. Le biancocelesti dominano l'incontro ma non riescono a trovare il lampo decisivo grazie a Tampieri in giornata di grazia. Rammarico per le ragazze di Grassadonia che non sfruttano la superiorità numerica di inizio ripresa. Infatti un.