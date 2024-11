Lidentita.it - “Lascio X” “Ma perché, c’eri?”

Leggi su Lidentita.it

X” “Ma?”. “Ti prego baby, lo sai che ti amo. Non avrei mai voluto lasciarti, non è stata colpa mia. Davvero, sono sincero. Quel giorno finì la benzina. Si bucò un pneumatico. Non avevo i soldi per il taxi! Il mio smoking non era arrivato in tempo dalla tintoria! Era venuto a . “X” “Ma?” L'Identità.