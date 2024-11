Ladispoli Frammenti di donne | poesie e immagini contro la violenza di genere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 ottobre 2024- “L’amministrazione comunale chiama a raccolta penne, matite e pennelli di poeti, pittori ed artisti creativi in occasione della Giornata internazionalelasulle”.Con queste parole la delegata all’arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato l’iniziativa on line, gratuita inclusiva, denominata “di: pennellate e versi di denuncia”. Evento che si pone lo scopo di rilanciare l’importanza dell’arte e della creativitàogni forma di discriminazione di.“, dipinti e disegni – prosegue la delegata Caggianelli – sono invitati a scattare una foto delle proprie creazioni ed inviarle per mail. Saranno pubblicate sul web in una moderna biennale on line, nell’ambito delle iniziative varate dall’amministrazione comunale per celebrare nel modo più adeguato la Giornata internazionalelasulle”.