Ilgiornaleditalia.it - La Zanzara, Michelle Comi: "Vaccino Covid sperimentale, non l'ho fatto e ho pagato Green Pass falso", Parenzo si inalbera: "Reato, chiamo la Polizia" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ospite a La, l'influencerrivela di averper aver un "pur di non fare il" L'influencerospite in radio a La: "Io non volevo fare ilovviamente, perché è. Quindi ne ho comp