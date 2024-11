Monzatoday.it - La speciale cena di Natale con lo chef stellato a Monza (a 30 euro)

Il risotto con aglio nero, cardamono e salsa al vino rosso. E poi la cassoeula e il panettone artigianale accompagnato dallo zabaione al marsala. È questo il menù proposto per la "Christmas Dinner with Lorenzo Sacchi", lanatalizia in programma per mercoledì 18 novembre alle 21.