La Russa "Non sono interessato a fare il Presidente della Repubblica"

ROMA (ITALPRESS) – “Non farò il”. Lo dice ildel Senato, Ignazio Lain una lettera a, manifestando il suo “Disinteresse totale” per la corsa al Quirinale nel 2027. “La mia storia lo renderebbe problematico – ammette -. Ma soprattutto non coincide con le mie ambizioni e con il mio desiderio di potermi schierare sulle cose che reputo importanti” e conservare “la libertà di dire, sia pure ogni tanto, quello che penso senza ipocrisie”. “So e capisco che quasi sempre (o sempre?) chi diventadel Senato un minuto dopo conforma il suo agire alla possibile prospettiva di futuro– scrive La-. Io ho volutamente avuto una diversa postura, proprio perchè non ci ho mai pensato e nemmeno mai l’ho desiderato.