Imolaoggi.it - La Russa: ‘non ho interesse a fare il Presidente della Repubblica’

Leggi su Imolaoggi.it

ROMA, 23 NOV – Non farò ilRepubblica. Lo assicura ildel Senato, Ignazio La, in una lettera inviata a Repubblica. La seconda carica dello Stato esplicita il “distotale” per la pur lontana corsa al Quirinale che dovrebbe avvenire nel 2027. “La mia storia lo renderebbe problematico”, aggiunge. “Ma, soprattutto,.