Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 novembre: Don Lorenzo scopre prove contro Pelayo, Manuel si scontra con Abel

Leggi su Movieplayer.it

di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda domenica 24su Rete 4 alle 19.40: domani sera Curro cerca informazioni su Dolores. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Petra e Ayala sono pronti a vendicarsi di Cruz e la domestica rivela al suo innamorato i punti deboli della marchesa. Lo sciopero arriva all'apice e i marchesi cercano di fare unaproposta alle richieste della servitù. Nonostante .