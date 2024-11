Fanpage.it - La lottatrice MMA non ha pietà: la sua avversaria ha perso i sensi per un calcio, lei infierisce

Finale di combattimento selvaggio tra le cinesi Feng Xiaocan e Ming Shi: la prima crolla al suolo e perde idopo un devastanteal volto, la vincitrice si accanisce con furia cieca su di lei. La scarica di pugni viene interrotta dall'arbitro che si lancia sulla Ming per trascinarla via. La Feng trasporata in barella in ospedale per accertamenti.