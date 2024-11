Casertanews.it - La Juvecaserta ospita Latina dell'ex Paci

Leggi su Casertanews.it

Sfruttare il secondo confronto interno consecutivo per fare un ulteriore passo avanti in classifica: è questo l’obiettivoa Paperdi2021 che domani, domenica, sarà nuovamente in campo al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro per affrontare la Benacquistanella tredicesima.