La guida completa al match che vale il trono degli scacchi

AGI - A Singapore, dal 25 novembre al 13 dicembre, Ding Liren e Gukesh Dommaraju si affrontano per decidere chi sarà il prossimo Campione del mondo di. Il titolo è nelle mani del giocatore cinese che lo ha conquistato nel 2023, dopo aver superato il russo Ian Nepomniachtchi. Lo sfidante, esponente della nuova ondata di fortissimi atleti indiani, ha vinto il torneo dei Candidati, organizzato proprio per definire chi debba avere la chance di detronizzare il Campione. Gukesh, classe 2006, potrebbe diventare il più giovane della storia ad assicurarsi il titolo. Il montepremi in palio è pari a 2,5 milioni di dollari e il principale sponsor, Google, assicurerà alla manifestazione una maggiore diffusione a livello globale. È il primo incontro valido per la corona mondiale, in 138 anni, a vedere la partecipazione di due concorrenti provenienti dall'Asia.