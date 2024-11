Liberoquotidiano.it - La Corte dell'Aia va chiusa, l'Italia ignori le sentenze

Non c'è solo una ragione di ripulsa emotiva, di ribellione istintiva rispetto all'inaccettabile inversione morale in virtùa quale si vorrebbe presentare il primo ministro israeliano, cioè il capo del paese aggredito il 7 ottobre'anno scorso, come un criminale internazionale, come un ricercato globale da arrestare ovunque possibile. C'è - a mente fredda - anche e soprattutto un elemento razionale che dovrebbe indurre le democrazie occidentali a disapplicare la decisionepenale internazionale e a trarre ogni opportuna conseguenza, inclusa l'uscita da quell'intesa sovranazionale. Quando il 20 maggio scorso il procuratore capoavanzò la richiesta di arresto per il premier israeliano Netanyahu e per il suo ministroa Difesa Gallant, appaiati e parificati ai capi di Hamas e resi perfino intercambiabili rispetto ad essi, il Wall Street Journal parlò correttamente di “epitaffio” rispetto alla credibilitàa giustizia internazionale.