Juve spuntata e Milan senza mordente: al Meazza è un brutto 0-0

Zero gol, zero emozioni.ntus pareggiano 0-0 nell'anticipo della 13/a giornata di Serie A, al termine di una partita a dir poco noiosa e deludente. La squadra di Motta in qualche modo è giustificata avendo giocato di fattoattaccanti, ma almeno ci ha provato mostrando qualche trama di gioco anche interessante. La grande delusione è ancora una volta il, che pur schierando tutto il suo potenziale offensivo di fatto non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Di Gregorio. I migliori nelle file bianconere sicuramente Thuram e Locatelli, mentre potevano fare di più Yildiz e soprattutto un Koopmeiners che sembra ancora in ritardo di condizione. Neldelude ancora Leao, incapace di prendersi sulle spalle la squadra e fischiato a più riprese dallo stadio. Fischi che hanno accompagnato però tutta la squadra, prima di lasciare il terreno di gioco.