Oasport.it - Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Test Match rugby 2024: orario, programma, streaming, formazioni

Si conclude il trittico didella Nazionalena di, guidata dal CT Gonzalo Quesada, validi per le Autumn Nations Series: a Torino., sabato 23 novembre, alle ore 21.10, gli azzurri sfideranno la.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 21.10Nelle due precedenti sfide della finestra internazionale autunnale, l’dapprima ha perso ad Udine contro l’Argentina per 18-50, poi ha sconfitto in rimonta la Georgia a Genova per 20-17: il terzo ed ultimosi presenta dunque proibitivo per gli azzurri.Per ilconclusivo dell’nelle Autumn Nations Seriesdila diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta liveuale sarà assicurata da OA Sport.