Ilgiornaleditalia.it - Italbasket supera nettamente Islanda, Europei ad un passo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gli azzurri dominano a Reykjavik per 95-71, Pozzecco out per un forte mal di testa REYKJAVIK () - La voglia e la determinazione contano più delle avversità. L'Italia battel'(71-95) in trasferta mettendosi alle spalle le difficoltà della vigilia con una prestazione corale b