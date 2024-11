Inter-news.it - Inter-Cesena Primavera, ancora Zouin titolare. Formazioni ufficiali

L’alle ore 13 scende in campo per giocare contro illa tredicesima giornata di campionato. Aymensarà nuovamente, ledel Konami Youth Development Centre. RITORNO IN CAMPO! – Ricomincia non solo la Serie A, ma anche il campionato dell’Under-20. L’scende in campo per giocare contro ilper la sua tredicesima giornata del torneo. Andrea Zanchetta sorprende per le sue scelte di formazione: Dilan Zarate Hidalgo parte dal primo minuto a centrocampo, indisponibileThomas Berenbruch. In attacco la sorpresa è la presenza di Aymen, il classe 2006 che fino a poche settimane fa giocava con l’Under-18. In panchina Daniele Quieto, anche Matteo Spinacce. Matteo Motta tornaal posto di Matteo Cocchi, confermatissima la coppia difensiva composta da Gabriele Re Cecconi e Christos Alexiou.