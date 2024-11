Ilgiorno.it - Incontro pubblico in Auditorium sugli interventi

Parte questa mattina il percorso che dovrà portare al compimento di “La scuola si fa città”: dalle 9 alle 13.30, nell’Bonvesin de la Riva inizia infatti il percorso partecipativo per la realizzazione dei servizi con un momento di confronto tra istituzioni e comunità per fare il puntomateriali e immateriali del Piano di rigenerazione urbana sostenibile dei quartieri “Gorizia”, Canazza e degli spazi che li collegano. Un progetto ad ampio raggio che mira a trasformare le aree educative, ma anche quelle pubbliche, in luoghi inclusivi e aperti alla partecipazione dei giovani, delle famiglie e di tutta la cittadinanza. Anche l’scolastico che oggi ospita l’, simbolicamente, è tra i beni oggetto della ristrutturazione nell’ambito del piano strategico finanziato dal Programma Regionale FSE+ 2021/2027 di Regione Lombardia.