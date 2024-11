Torinotoday.it - Incontro Pro Palestina non autorizzato all'Università di Torino: "Lo faremo lo stesso, non ci intimorite"

Leggi su Torinotoday.it

“Abbiamo acquisito approfondite informazioni e non autorizziamo l’evento” prova a fermare tutto l’di. “L’evento è confermato, non ci facciamo intimorire” non fa passi indietro l’organizzazione studentesca Progetto. Al Campus Einaudi, una delle principali sedi.