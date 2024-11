Riminitoday.it - Incontri gratuiti sulle corrette scelte alimentari e per imparare a fare la spesa

Lunedì 25 novembre a Rimini, nell’aula Modigliani della sede Ausl del Colosseo (Via Coriano 38, scala C piano terra), è in programma l’evento gratuito “Il Carrello della salute”, con filo conduttore ‘Impariamo alainsieme, riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare’.