Messinatoday.it - Incidenti stradali, l'appello all'amministrazione: "Si valutino interventi per migliorare la sicurezza stradale"

Leggi su Messinatoday.it

“L’ennesimo incidente di stamane in via Garibaldi, unito a quelli consecutivi e purtroppo mortali degli ultimi giorni, deve spingere l’a studiare nuove misure di contrasto alle violazioni del codice della strada che possano fungere da deterrente e quindi prevenire in città il più.