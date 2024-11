Ilrestodelcarlino.it - Incendi a Montelabbate e Pesaro: in salvo una persona anziana

, 23 novembre 2024 – Un’è stata salvata dai vigili del fuoco per uno nella sua abitazione. E’ quanto avvenuto questa mattina adove i pompieri sono intervenuti in un appartamento in cui, per cause in via di accertamento, è andato a fuoco un complemento d'arredo. La squadra dei vigili del fuoco, oltre a spegnere l'o, ha portato inla donna con difficoltà di deambulazione a cui è stato fatto indossare un cappuccio di soccorso per la somministrazione di aria. Sul posto anche ille del 118. La stessa squadra è poi intervenuta nel quartiere Pantano per l'o di una lavatrice che si trovava sul terrazzo di un condominio. La sala operativa dei vigili del fuoco, per precauzione, ha fatto uscire tutte le persone presenti nelle abitazioni.