Pisatoday.it - Inaugurazione ludoteca Eldalandia

Leggi su Pisatoday.it

Taglio del nastro per, la nuovaa Pisa!Cosa vi aspetta? • Tutti i bimbi giocheranno gratis • Fantastica merenda per grandi e piccini. • Giochi di animazione per un pomeriggio indimenticabile.I servizi di: • Servizi di