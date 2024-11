Bergamonews.it - In zona stazione con un panetto di hashish in tasca: arrestato

Nel pomeriggio di sabato 23 novembre, la Polizia di Stato di Bergamo, durante i servizi organizzati di controllo straordinario del territorio per contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio alle pensiline degli autobus e della TEB, haun cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, perché controllato in via Foro Boario è stato trovato in possesso di 110 grammi di. Il soggetto alla vista degli agenti, che stavano transitando unitamente ai militari di strade sicure nei pressi delle pensiline dell’auto, ha cercato di sottrarsi al controllo dirigendosi velocemente in direzione opposta alla pattuglia.I poliziotti, notato il movimento sospetto, hanno fermato il giovane che da subito è parso nascondere qualcosa. Un controllo più approfondito ha consentito di rinvenire undinelladel giubbotto.