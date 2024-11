Chietitoday.it - In trasferta dalla provincia di Chieti al nord per rubare: 33enne arrestata in un B&b a Como

Era ricercata da due anni per furto: la latitanza di una donna residente a Vasto si è conclusa ieri mattina in un bed and breakfast didove la stessa stava soggiornando insieme al fidanzato.La polizia di Stato ha infatti arrestato la donna, unadi origine romena con svariati.