Il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni Fratelli d' Italia resta in Comune Fausto Gianella diventa consigliere regionale

, 23 novembre 2024 – Tutto come preventivato. Il, pur essendo stato eletto in Consigliotra le file did'(con oltre quattromila preferenze)ben saldo al suo posto. È lui stesso ad annunciarlo assieme al senatore meloniano, Albertoe al deputato Mauro Malaguti in conferenza stampa. Subentrerà, dunque, il primo dei non eletti:, uomo forte del mondo cooperativo che ha riscosso un successo molto ampio in termini di preferenze in particolare nel Basso Ferrarese e nel Delta. "Il criterio con cui sono approdato a questa decisione dopo il confronto interno col partito e dopo aver parlato col sindaco Alan Fabbri - scandisce- appartiene alla storia del mio partito.ndo a, nel ruolo di, potrò senz'altro essere più incisivo e fare il bene di questo territorio seguendo alcuni fra i dossier più complessi: dalla Zls, passando per il Petrolchimico finendo con i maxi progetti di riqualificazione urbana come Atuss per Piazza Travaglio”.