Ilgiorno.it - Il regalo per Tiara?. Una nuova famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

ha due anni e mezzo, ma sei mesi fa il suo proprietario l’ha ceduta. Entrata nella grandedell’Enpa sta scoprendo un mondo e tante attenzioni che non ha mai sperimentato. A un mese dal Natale, i volontari dell’Enpa sperano di trovare per lei unaspeciale e per sempre. Unaper questo esemplare di amstaff dal pelo marrone e bavaglino bianco che "conosca già le caratteristiche e le esigenze della razza, ma che sia anche disponibile a un percorso di preaffido", fanno sapere dal rifugio monzese. Contatti: [email protected] o 039-835623.