Messinatoday.it - Il Messina partecipa alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Leggi su Messinatoday.it

L'Acraderisce alle iniziative promosse dLega Serie C Now in occasione dellala. Prima della gara di campionato in programma domenica, allo stadio "Franco Scoglio" (inizio ore 15.00),il Sorrento, una nutrita rappresentanza.