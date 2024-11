Lanazione.it - Il libro di Bernini sbarca nelle aule della Puglia

La storia di Fabriziotra ledegli studenti delle province di Lecce, Taranto e Brindisi. "Qualsiasi cosa accada" è il volume scritto da Filippo Boni sulla storia imprenditoriale del fondatore di Zucchetti Centro Sistemi, che in questi giorni ha fatto tappa indove i ragazzi delle scuole superiori hanno ascoltato con attenzione, emozione e partecipazione il significato di unche a un anno di distanza dalla sua uscita ha venduto migliaia di copie, è giunto nel frattempo alla terza ristampa ed è stato tradotto anche in lingua inglese giusto a testimoniare il grande successo raccolto. "Inabbiamo incontrato centinaia di adolescenti, pieni di sogni e paure per il futuro, che hanno ascoltato la mia storia e quellamia famiglia. Spero di aver trasmesso loro ottimismo e speranza soprattutto a coloro che vivono situazioni difficili e si sentono ai marginisocietà" ha dichiaratoal termine dell’ultima tappa delle varie presentazioni editoriali che hanno toccato anche altre importanti città come Torino o Roma.