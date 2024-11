Palermotoday.it - Il gol dell'ex non spaventa il Telimar, poker di Marini e vittoria contro l'Olympic Roma

Leggi su Palermotoday.it

Sale a quota 10 punti in campionato ilPalermo, che nella settima giornata di A1 espugna la piscina del Centro federale Valco San Paolo di Ostia.la neopromossa Training Academyfinisce 6-12 un match giocato in modo attento dal club’Addaura, capace di non.