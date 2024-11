Bolognatoday.it - Il film sulla Sandwork Therapy e l'incontro con Eva Pattis Zoja

Leggi su Bolognatoday.it

Fa tappa a Bologna il tour di "Un milione di granelli di sabbia", documentario d'autore che vede come protagonista la psicoterapeuta Evainsieme alle possibilità offerte dalla terapia non verbale da lei sviluppata, chiamataEspressivo. Grazie a questo metodo, in Italia.