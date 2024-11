Today.it - "Il decreto Salva Milano è una porcata, ed è il primo condono votato dal Pd"

Leggi su Today.it

Ogni tanto in Italia alcuni partiti che se le danno dalla mattina alla sera, trovano dei punti di convergenza su provvedimenti non proprio edificanti. Con un grottesco gioco di parole, si potrebbe dire che il punto di convergenza non edificante, il 21 novembre 2024, è stato trovato su una.