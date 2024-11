Sport.quotidiano.net - Il centauro di Castiglion Fiorentino al via del rally. Lucci torna alla Dakar per essere protagonista

Paoloper la quarta volta sulle strade delpiù famoso al mondo. Prosegue il legame indissolubile tra la. Manca poco più di un mese all’inizio delpiù affascinante ed estremo del mondo, e ilese Paoloha già iniziato la preparazione in vista di una gara che lo vedrà partecipe per la quarta volta, dopo che nell’ultima edizione fu coinvolto in uno sfortunato incidente che lo costrinse ad abbandonare in anticipo la competizione. Una2025 che per Paoloera già iniziata a gennaio scorso, quando ancora non era stato dimesso dall’ospedale. "Oggi non è finita una– scrissesui social dopo l’incidente – è solo iniziata la prossima". L’edizione numero 47 dellaprenderà il via il 3 gennaio da Bisha, in Arabia Saudita, e si concluderà il 17 gennaio a Shubaytah dopo un prologo e dodici appassionanti tappe.