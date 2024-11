Cms.ilmanifesto.it - Identità, una via d’uscita

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

All’affermazione che si legge nel titolo del libro di François Jullien, L’culturale non esiste (Einaudi 2018), verrebbe immediatamente da aggiungere: «così come non esistono ledi genere» e ., una viail manifesto.