Firenzetoday.it - "I nostri peggiori amici"

Leggi su Firenzetoday.it

La scorsa settimana mentre sfogliavo Internazionale mi è caduto l’occhio su un titolo che lì per lì mi ha lasciata dubbiosa: “I”. É un articolo del New Scientist di David Robson e lì per lì non gli ho dato peso. L’ho scorso distrattamente classificandolo come poco.